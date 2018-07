Zürich - Die Grossbank UBS hat im zweiten Quartal 2018 mehr verdient als im Vorjahr und damit die Erwartungen übertroffen. Sowohl die globale Vermögensverwaltung als Kerngeschäft wie auch die Investmentbank schnitten deutlich besser ab als vor einem Jahr. Einziger Wermutstropfen im Ergebnis war der leichte, aber doch überraschende Geldabfluss. Die Aktie legte klar zu.

Insgesamt verdiente die grösste Schweizer Bank in der Periode von April bis Juni vor Steuern 1,68 Milliarden (+12%), wie sie am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verblieben 1,28 Milliarden (+9%), womit die Erwartungen von Analysten gemessen am AWP-Konsens klar übertroffen wurden.

Nettoneugeldabfluss von 1,2 Milliarden im zweiten Quartal

"Ich bin zufrieden mit dem zweiten Quartal", kommentierte CEO Sergio Ermotti denn auch die Leistung der Bank an einer Analystenkonferenz. Das erste Halbjahr sei mit einem Gewinn von 2,80 Milliarden gar "sehr gut" ausgefallen. Er betonte dabei vor allem auch die "einzigartige" Position der Bank als grösster Vermögensverwalter der Welt mit einer hohen Diversifizierung in Bezug auf Geschäftsbereiche und Regionen.

Das Kerngeschäft - die globale Vermögensverwaltung (Division GWM) - nahm zuletzt deutlich an Fahrt auf. Im Berichtsquartal verdiente die UBS in ihrer klar wichtigsten Division jedenfalls 1,04 Milliarden Franken vor Steuern bzw. 18 Prozent mehr. Die höheren Vermögen und eine verbesserte Zinsmarge waren positive Treiber. Etwas weniger aktive Kunden in Amerika und Asien sorgten dafür, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...