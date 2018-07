Der Aufschwung an den europäischen Aktienmärkten wird heute auch von den Banken mitgetragen. Überzeugende Ergebnisse der Schweizer UBS sorgen für gute Stimmung. Davon profitiert auch der Aktienkurs der Deutschen Bank, die morgen früh ihre endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen wird. Die vorläufigen Zahlen präsentierte das Finanzhaus bereis Anfang letzter Woche. Anders als in den meisten Quartalen zuvor konnte das Institut diesmal positiv überraschen. Trotz eines 15-prozentigen Rückgangs der Einnahmen im Bereich Sales & Trading rechnet das Unternehmen im zweiten Quartal mit einem Konzernertrag von rund 6,6 Milliarden Euro sowie einem Gewinn nach Steuern von etwa 400 Millionen Euro. Beides liegt deutlich über den Konsensschätzungen.Ernüchterung nach der Euphorie?Positiv werten Marktteilnehmer vor allem die erkennbaren Fortschritte bei der Restrukturierung und der Kapitalausstattung der Großbank. Insgesamt fielen die Voten der Analysten im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe dennoch wenig euphorisch aus. Ganz nach dem Motto "Eine Schwalbe ...

