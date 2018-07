Eli Lilly verabschiedet sich vom Tiergesundheitsgeschäft. Der US-Pharmakonzern hatte im vergangenen Jahr zuletzt gut 13 Prozent seines Umsatzes in der Tiergesundheit erzielt.

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly trennt sich von seinem Tiergesundheitsgeschäft. Zunächst solle ein Minderheitsanteil von weniger als 20 Prozent an die Börse gebracht werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dieser Prozess solle im zweiten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden. Der verbleibende Teil des Geschäfts, das unter dem Namen Elanco geführt wird, solle dann durch eine steuereffiziente Transaktion verkauft werden. Eli Lilly könne sich mit dem Schritt stärker auf sein Pharmageschäft mit Medikamenten etwa in ...

