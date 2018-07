Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen französischer Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68,30 Euro belassen. Die Geldhäuser dürften eine durchwachsene operative Dynamik aufweisen, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Schwächelnden Nettozinsmargen stünden solide Volumina gegenüber. Die Erwartungen am Kapitalmarkt erschienen nun aber realistischer als bei den Zahlen für das erste Quartal./ajx/edh Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2018-07-24/14:23

ISIN: FR0000131104