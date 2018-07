Die türkische Lira fiel gegenüber dem amerikanischen Gegenstück und so erreichte der USD/TRY das neue Mehrtageshoch von 4,94. USD/TRY steigt mit unveränderter CBRT Geldpolitik Die türkische Zentralbank (CBRT) ließ ihren Leitzins heute unverändert bei 17,75%, was zu einer schnellen Abwertung der TRY führte. Die CBRT stellte fest, dass sich die Inlandsnachfrage ...

