Im abgelaufenen zweiten Quartal stieg die Zahl der Vertragskunden um 531'000, wie das Unternehmen am Dienstag in New York mitteilte. Das waren mehr als von Analysten geschätzt. Der Umsatz des Konzerns kletterte insgesamt um 5,4 Prozent auf 32,2 Milliarden US-Dollar (27,5 Mrd Euro), auch weil das Unternehmen deutlich mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...