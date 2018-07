Hier geht's zum Video

Handel, Zölle, Zinsen, Zahlen...Bis November werde Donald Trump wohl noch auf Wähler-Stimmen gehen. Dann sind Kongress-Wahlen... Es bleibt also volatil, Robert Halver von der Baader Bank? Selbst gute Konjunkturdaten helfen den Aktienmärkten wenig. Die Handelsdebatten überlagern alles. Robert Halver von der Baader Bank sagt im Gespräch mit Antje Erhard, das werde so weitergehen. Denn erst im November sind Kongresswahlen in den USA... Bis dahin müssen noch Wählerstimmen her...