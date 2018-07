Mainz (ots) - Samstag, 28. Juli 2018, 20.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele verspricht 2018 eine ganz besondere zu werden: Regisseur Yuval Sharon inszeniert Wagners "Lohengrin" im Bühnenbild des Malerehepaars Neo Rauch und Rosa Loy. Die Sopranistin Anja Harteros gibt ihr Debüt auf dem Grünen Hügel und übernimmt die Rolle der Elsa. 3sat zeigt im Rahmen des Festpielsommers die Premiere der "Bayreuther Festspiele 2018: Lohengrin" am Samstag, 28. Juli 2018, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.



"Was sie so einzigartig macht, ist, dass sie alles am Theater auslebt. Bei ihr sind Ernsthaftigkeit, Genauigkeit und kritische Haltung zu sich selbst gepaart mit einer Form von einer Kühnheit - das macht das Ganze so spannend." So hat Nikolaus Bachler, Intendant der Bayerischen Staatsoper, Anja Harteros einmal beschrieben. Christian Thielemann dirigiert, Regie führt der US-Amerikaner Yuval Sharon in der Ausstattung von Neo Rauch und Rosa Loy. Die Titelrolle übernimmt der Tenor Piotr Beczala, außerdem singen Waltraud Meier (Ortrud), Georg Zeppenfeld (König Heinrich) und Tomasz Konieczny (Telramund).



Zuvor, um 19.20 Uhr, forscht die Dokumentation "Rauch-Zeichen über Bayreuth" (Erstausstrahlung) nach, wie Neo Rauch Wagner zeichnet, wie die romantische Rittererzählung in seinen Augen aussieht, und wie der amerikanisch-israelische Shootingstar der Opernwelt Yuval Sharon damit umgeht.



