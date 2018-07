Der USD/CAD baut seine Ablehnung von der 1,3200 aus und so wurde in der vergangenen Stunde das neue Tagestief gebildet, womit ein Teil der Gewinne der vorherigen Sitzungen abgebaut wurde. Die Anleger haben die US Präsident Trump Kritik an der Verschärfung der Fed Geldpolitik nicht vergessen. Die Abwärtsbewegung der US Renditen zieht auch den Greenback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...