Die österreichische Polizei bekommt von der KTM AG einen X-Bow geschenkt. KTM-Chef Stefan (Pierer) ließ den Zweisitzer selbstverständlich entsprechend lackieren und mit Blaulicht ausstatten. Wie ich weiß, wird der 300 PS starke Super-Sportwagen am Produktionsstandort in Graz hergestellt. (Kostenpunkt: ab 97.820€) Die Polizei will mit der neuen Errungenschaft ihre offensive Rekrutierungsstrategie fortsetzen.

