McDonalds (WKN:856958) hat die Anleger bei seinen letzten Quartalsberichten mit unerwartetem Wachstum überrascht. Diese Zuwächse haben zusammen mit der steigenden Gewinnspanne zu einem deutlich höheren Ergebnis geführt. Doch als der Fast-Food-Riese Ende April sein Geschäftsjahr 2018 startete, sahen die Aktionäre Anzeichen einer Verlangsamung. Das erhöht den Druck auf den Bericht zum zweiten Quartal, der vor der Markteröffnung am Donnerstag, dem 26. Juli, fällig ist. Schauen wir uns das genauer an. Wachstumstrends Das flächenbereinigte Umsatzwachstum blieb mit 5,5 % im letzten Quartal stabil, was McDonald's deutlich vor seinen Konkurrenten wie Starbucks, Yum! Brands und Dunkin" Brands positionierte. Das Management nannte Verbesserungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...