Berlin (ots) - Am 25. Juli werden die diesjährigen Festspiele in Bayreuth mit der Wagner-Oper »Lohengrin« eröffnet. Inszeniert wird diese Sage vom Schwanenritter von Yuval Sharon (39). "Ich liebe dieses Stück", sagt der gebürtige Chicagoer im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Richard Wagner sei für ihn "eine richtige Vorliebe, er ist immer noch revolutionär für mich". Er sehe sich als Vertreter des "anderen Amerika", betont der Sohn israelischer Einwanderer weiter. "Es gibt im Moment einen dunklen Schatten, der durch die Welt geht. Da ist es fast ein Trost, dass es nicht nur unser Land betrifft. Gerade diese dunklen Seiten, machen ein Stück wie 'Lohengrin' und die Werke Richard Wagners insgesamt so interessant." Politisch problematisch sehe er das Stück nicht. Natürlich habe die Oper etwas Martialisches, aber im "Lohengrin" gehe es "um eine kritische Haltung. Aber nicht zum Stück. Das Stück selbst hat eine kritische Haltung der Gesellschaft gegenüber."



