Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind die Volumen aufgrund der Sommerferien noch einmal gefallen, mit einem Rückgang um 2,9 Prozent auf 1,4 Millionen Franken. Auch die Anzahl der Abschlüsse fiel mit 73 tiefer aus als in der Vorwoche mit 118 Trades. Der ZKB KMU Index stieg derweil um 0,7 Prozent auf 1'402,92 Punkte. Auf der Nachrichtenseite standen die Halbjahresabschlüsse von einigen Regionalbanken im Fokus.

Den grössten Umsatz in der vergangenen Handelswoche generierten die nach wie vor gesuchten Repower-Aktien. In sieben Abschlüssen erzielten sie 428'792 Franken. Jüngst wurde bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit der Rhätischen Bahn daran arbeite, den wachsenden Bedarf an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge durch den Einbau von Türmen in strategisch wichtigen Bahnhöfen im Kanton Graubünden zu decken.

Weiterhin wechselten die Partizipationsscheine von Weleda rege die Hand. In acht Transaktionen setzten sie insgesamt 307'600 Franken um. NZZ-Valoren gingen zweimal über den Tisch und erreichten 105'560 Franken.

Aufgrund geringer Liquidität gab es grössere Kursausschläge im ZKB KMU Index. Dies widerspiegelt sich insbesondere in der Gewinneraufstellung. Hier legten die Aktien des Ferien- und Sportzentrums Hoch-Ybrig um 11,6 Prozent zu. Mit grösserem Abstand dahinter folgten die Valoren des Kongress- und Kursaals Bern (+4,0 Prozent) und des Stadtcasinos Baden (+3,7 Prozent). Die Schweizer Zucker-Titel stiegen um 3,1 Prozent, die Aktien der Thurella Immobilien um 1,8 Prozent und die Valoren der Zürcher Oberland Medien verbesserten sich um 0,3 Prozent. Keiner dieser Titel erzielte aber grössere Volumen. Auf der Verliererseite verloren lediglich die NZZ-Papiere an Boden, dies mit einem Minus von 2,0 Prozent.

Gleich vier Banken legten ihre Halbjahresergebnisse vor. Die Nachrichten lösten allerdings keine Reaktionen aus. Generell verlief bei den Banken der Handel gemäss ZKB sehr ruhig. Die Leihkasse Stammheim hielt im ersten Semester 2018 den Geschäftsertrag bei 3 Millionen Franken stabil. Der Gewinn erhöhte sich dank geringerer Ausgaben um 0,5 Millionen. Der Zinserfolg sank dagegen um 0,9 Prozent.

Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg steigerte ihren Gewinn um 3,4 Prozent auf knapp über 0,5 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg lag um 0,6 Prozent höher bei 1,68 Millionen.

Etwas mehr verdiente auch die Saanen Bank im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Der Halbjahresgewinn fiel mit 1,24 Millionen Franken um 3,1 Prozent und der Geschäftserfolg mit 3,87 Millionen um 3,0 Prozent höher aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Zinsengeschäft als wichtigster Ertragspfeiler verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 7,44 Millionen.

Schliesslich erwirtschaftete auch die Lienhardt&Partner Privatbank mit 3,2 Millionen Franken (+13,8 Prozent) einen höheren Halbjahresgewinn. Durch das anhaltend negative Zinsumfeld sank der Nettoerfolg aus dem wichtigen Zinsengeschäft um 0,8 Prozent auf 2,95 Millionen.

Die Schilthornbahn kommt mit dem geplanten Ausbau der Beschneiungsanlage vorwärts. Die Gesellschaft hatte am 11. Juli die Bewilligung für den vorzeitigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...