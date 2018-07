Von Sarah Krouse

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Telekommunikationskonzern Verizon hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Der Konkurrent von T-Mobile US, Sprint und AT&T rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem stärkeren Umsatzwachstum als bei Vorlage des Berichts zum ersten Quartal in Aussicht gestellt.

Der Umsatz stieg im Quartal um 5,4 Prozent auf 32,2 Milliarden Dollar, wie die Verizon Communications Inc mitteilte. Der Nettogewinn sank auf 4,25 von 4,48 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente das Unternehmen bereinigt 1,20 (Vorjahr 0,96) Dollar. Analysten hatten Verizon nur Erlöse von 31,8 Milliarden und ein bereinigtes Ergebnis je Anteil von 1,14 Dollar zugetraut. Im vorbörslichen US-Handel legt die Aktie des Unternehmens gut 3 Prozent zu.

