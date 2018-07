Moderate Eröffnung an europäischen Aktienmärkten DE30 testet Schlüsselwiderstand bei 12.600 Punkten Volkswagen (VOW.DE) kündigt Einstellung des ehemaligen BMW-Einkaufsvorstands an

Während die US-Indizes den gestrigen Handelstag gemischt beendet und nicht weit von den vorherigen Schlusskursen haben, kann das nicht über die heutige asiatische Sitzung gesagt werden. Die Aktien aus der Region sind am Dienstag deutlich gestiegen, nachdem die chinesischen Behörden erklärt hatten, dass China die Möglichkeit habe, die Binnennachfrage anzukurbeln. Im Gegenzug stieg der japanischen Nikkei (JAP225) um 0,51%, der australischen S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,61%. Chinas Hang Seng (CHNComp) gewann sogar 2,4% an Wert. Wichtige europäische Aktienindizes eröffneten heute höher, wobei Aktien aus Osteuropa etwas hinter ihren westlichen Pendants zurückblieben. Die größten Zuwächse wurden an der italienischen Börse verzeichnet, gefolgt vom spanischen Aktienmarkt. Bergbauunternehmen und Banken konnten in den ersten Minuten des europäischen Handels andere Branchengruppen leicht outperformern, während Versorger und Gesundheitsunternehmen zu den größten Nachzüglern zählten. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, wird sich morgen in Washington mit US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...