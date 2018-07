Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Handelskrieg zwischen den USA und China ist in vollem Gange und auch Europa bereitet sich darauf vor, noch stärker ins Visier von Donald Trumps Strafzöllen zu geraten, so die Experten von LYNX Broker. Dabei komme den Plänen des US-Präsidenten jetzt jedoch ein neues Hindernis in die Quere: Der starke US-Dollar, der US-Produkte im Ausland deutlich verteuere und damit unattraktiver mache. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...