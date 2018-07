ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet verdaut EU-Rekordstrafe in einem Quartal

MOUNTAIN VIEW - Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal trotz der Rekord-Wettbewerbsstrafe aus Brüssel immer noch Milliarden verdient. In den drei Monaten bis Ende Juni sank der Gewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro). Dank des boomenden Geschäfts mit Online-Werbung sprang der Umsatz um gut ein Viertel auf 32,7 Milliarden Dollar hoch.

ROUNDUP 2: UBS verdient mehr als erwartet - Aktie legt kräftig zu

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat dank guter Geschäfte an den Kapitalmärkten und in der Vermögensverwaltung im zweiten Quartal zugelegt. Der Gewinnzuwachs übertraf auch die Erwartungen von Experten. Zudem konnte die Bank einen weiteren Rechtsstreit in den Vereinigten Staaten aus der Welt schaffen. An der Börse sorgten die Nachrichten für ein deutliches Kursplus für die UBS-Papiere, aber auch für den ganzen Bankensektor.

ROUNDUP: BMW-Vorstand Markus Duesmann soll in VW-Konzernvorstand einziehen

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern wirbt dem Konkurrenten BMW dessen Einkaufschef Markus Duesmann ab. Der Aufsichtsrat habe entschieden, dem Manager einen Posten im Konzernvorstand anzubieten, teilte Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mit. Duesmann werde seine Tätigkeit aufnehmen, sobald er dafür zur Verfügung stehe. Mit welcher Funktion Duesmann zu VW kommt ist noch unklar. "Die Position des Audi -Chefs ist nur eine von mehreren Möglichkeiten", hieß es dazu aus Kreisen des Aufsichtsrates.

ROUNDUP 2/Wende in Rüsselsheim: Opel macht wieder Gewinn

PARIS - Der Autohersteller Opel ist unter seinem neuen französischen Eigentümer PSA überraschend schnell in die Gewinnzone zurückgelangt. Im ersten Halbjahr betrug das Betriebsergebnis der Sparte Opel-Vauxhall ohne Einmalbelastungen 502 Millionen Euro, wie das Unternehmen berichtete. PSA-Konzernchef Carlos Tavares lobte am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris euphorisch Opel-Management und

ROUNDUP: Auslandstöchter treiben Hochtief vor Abertis-Übernahme an

ESSEN - Eine gute Auftragslage in Nordamerika und Australien hat dem Baukonzern Hochtief während der Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis Auftrieb gegeben. Auch in Europa lief es für den MDax -Konzern ergebnisseitig trotz geringerer Erlöse deutlich besser. Zudem profitierte die mehrheitlich zum spanischen Baukonzern ACS gehörende Gesellschaft von höheren Margen, wie Hochtief am Dienstag in Essen mitteilte.

Eli Lilly hebt Ausblick an und will sich von Veterinärmedizin trennen

INDIANAPOLIS - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly wird immer optimistischer. Bereits zweimal hatte das Unternehmen für das laufende Jahr seinen Ausblick angehoben, nun setzt Konzernchef David Ricks die Latte nochmals höher. Unter dem Strich rutschte Eli Lilly im zweiten Quartal jedoch nach Übernahmen wieder in die roten Zahlen, wie der Konzern am Dienstag in Indianapolis mitteilte. Unterdessen hat das Unternehmen nach einer mehrmonatigen Überprüfung eine Entscheidung über die Zukunft der Veterinärmedizinsparte getroffen: Elanco soll über einen Börsengang vom Gesamtkonzern abgespalten werden.

US-Telekommunikationskonzern Verizon verdient mehr als erwartet

NEW YORK - Der größte US-Mobilfunker Verizon kann zum Start des neuen Chefs Hans Vestberg bessere Kundenzahlen präsentieren als erwartet. Im abgelaufenen zweiten Quartal stieg die Zahl der Vertragskunden um 531 000, wie das Unternehmen am Dienstag in New York mitteilte. Das waren mehr als von Analysten geschätzt. Der Umsatz des Konzerns kletterte insgesamt um 5,4 Prozent auf 32,2 Milliarden US-Dollar (27,5 Mrd Euro), auch weil das Unternehmen deutlich mehr mit Endgeräten wie Smartphones und Tablets einnahm. Das macht Verizon beim Umsatz auch für das Jahr etwas optimistischer.

United Technologies erhöht Prognose nach gutem zweiten Quartal

FARMINGTON - Der US-Konzern United Technologies setzt seinen Wachstumskurs fort. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 9 Prozent auf 16,7 Milliarden US-Dollar (14,3 Mrd Euro), wie das Technologieunternehmen am Dienstag in Farmington mitteilte. Dabei betrug das organische Wachstum - sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe - 6 Prozent. Damit habe das Unternehmen das vierte Quartal in Folge ein Wachstum aus eigener Kraft von 5 Prozent oder höher erreicht, kommentierte Vorstandsvorsitzender Gregory Hayes. United Techologies baut unter anderem Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Aufzugsanlagen und Fahrtreppen. Zudem gehört der Turbinenhersteller Pratt & Whitney zum Konzern.

US-Motorrad-Ikone Harley-Davidson verdient deutlich weniger

MILWAUKEE - Der im Dauerfeuer der Kritik von US-Präsident Donald Trump stehende Motorradbauer Harley-Davidson hat im vergangenen Quartal deutliche Abstriche machen müssen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum fiel der Nettogewinn um mehr als sechs Prozent auf 242,3 Millionen US-Dollar (rund 207 Mio Euro), wie Harley-Davidson am Dienstag am Firmensitz in Milwaukee (US-Bundesstaat Wisconsin) mitteilte. Der Umsatz sank um gut drei Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten noch deutlich stärkere Rückgänge befürchtet.

Sartorius peilt nach unerwartet gutem zweiten Quartal höheren Jahresumsatz an

GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat mit einem unerwartet starken zweiten Quartal den ernüchternden Jahresstart wieder ausgebügelt. Vor allem der Bereich Bioprocess Solutions, in dem der Konzern Produkte für die Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, lief besser als vom Unternehmen gedacht. Der Vorstand hob daher die Umsatzziele für den Bereich und den Gesamtkonzern an. Im Gesamtjahr soll der Umsatz nun um etwa 12 bis 15 Prozent klettern, wie der Konzern am Dienstag in Göttingen mitteilte. Zuvor hatte Sartorius noch eine Steigerung um etwa 9 bis 12 Prozent angepeilt.

-Post-it-Hersteller 3M macht wieder mehr Gewinn

-ROUNDUP: ADFC kritisiert schleppendes Tempo beim Radwegeausbau

-Syngenta macht mehr Umsatz dank Brasilien und China

-ROUNDUP: Karlsruhe stärkt Rechte von Psychiatrie-Patienten bei Fesselung

-Meisterpflicht weiter in der Diskussion - 'Qualität verschlechtert'

-Kretschmann: Kontrolle von Diesel-Verboten über Kennzeichnung am Auto

-Studie: Mehrheit der Studenten zieht es in den öffentlichen Dienst

-Experte: Elektroauto mit Batterie ist nicht mehr aufzuhalten

-Medikament von Bayer gegen Bluterkrankheit in China zugelassen

-Verhandlungen über mehr Pflege im Krankenhaus vorerst gescheitert

-Christie's meldet nach Rockefeller-Auktion starkes Halbjahr

-Anlieferung der Rohre für Eugal-Gaspipeline bald komplett

-Nach Insolvenz von Mifa - Fahrradhersteller Sachsenring stockt auf

-Dieselfahrverbote - Kennzeichnung am Auto und Kontrolle noch unklar

-Ryanair streicht vor Streik sechs Flüge ab Schönefeld

-Starker Euro belastet Ray-Ban-Konzern Luxottica

-Katar-Affäre könnte für Barclays doch noch finanzielles Nachspiel haben

-Starker Euro macht Reifenhersteller Michelin zu schaffen

-PSA-Chef verspricht bei Erfolg weitere Investitionen bei Opel

-Landgericht lehnt Anspruch auf Neuwagen wegen VW-Abgasskandal ab

-Hitze und Dürre: Bauern fordern höhere Preise für ihre Produkte

-Lausitzring-Testzentrum erhält Technik zur Vernetzung von Autos

-Impfstoff-Skandal in China: Chefin von Herstellerfirma festgenommen

-Neue Studien bestätigen Wirkung vorbeugender HIV-Medikamente

-ROUNDUP: EU verhängt Millionenstrafe gegen Elektronik-Konzerne wie Philips

-Exportgenehmigungen für deutsche Rüstungsindustrie eingebrochen

-Flughafenbetreiber: Zweites BER-Terminal darf gebaut werden

-Streik bei Ryanair trifft NRW-Flughäfen kaum

-Ärger mit Ryanair in Budapest - Passagiergepäck wieder ausgeladen

-Biogen steigert Gewinn stärker als erwartet und erhöht Prognose

-Fluglotsenstreiks in Frankreich: Airlines legen Beschwerde ein

-Klöckner & Co erwartet starken Gewinnanstieg auch im laufenden Quartal

-PSA: Gespräche über Opel-Entwicklungszentrum laufen noch

-Diesel-Verbote in Stuttgart: Kennzeichnung am Auto wird verhandelt

-'WSJ': Nike hebt Gehälter Tausender Mitarbeiter an°

