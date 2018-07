Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts016/24.07.2018/15:00) - "Dropshipping: Millionär dank Mindestlohn" so der neue Buchtitel des Fünffach-Autors und Dropshipping-Experten Fabian Siegler. Kaum ein anderer Spezialist im sog. Streckenversand macht in den letzten Monaten und Jahren so viel von sich reden, wie der gebürtige Pfälzer Jungunternehmer. Auf 204 Seiten fasst Fabian Siegler seine Erfahrungen, Lösungen, Fortschritte und natürlich auch Rückschläge im Beratergeschäft für Dropshipping-Unternehmer in seinem, im Tredition Verlag erschienenen, fünften Fachbuch zusammen. Locker, leicht formuliert - "aus dem Nähkästchen plaudernd", dabei aber fachlich begründet und glasklar dargelegt, lohnt es sich für jeden interessierten, künftigen Dropshipping-Unternehmer dieses Buch zu lesen. Besonders wird eingegangen auf die Themen Amazon, Amazon samt Alternativen, Big Data, Upselling, Zahlungssysteme, Steuern, Preisgestaltung, Kunden-Management, den Markt allgemein, die Freiheit des Unternehmers, China-Dropshipping, Retourenlösungen, Produktpräsentation, Shopsicherheit sowie Marketing-Automatisierung und rechtliche Besonderheiten beim Dropshipping. Aber auch für angehende Buchautoren stellt Siegler mit seinem neuesten Werk eine Inspiration dar und mehr noch - das Wissen und die sehr guten Kontakte in die Verlagslandschaft gibt der Autor in Form von Intensiv-Workshops weiter. Hier kann man das Strukturieren, Schreiben und Vertreiben von Büchern erlernen. Das Buch, welches tiefe Einblicke in das Dropshipping-Geschäft allgemein, aber auch detaillierte Methoden und Anwendungsbeispiele im Streckenversandgeschäft offenlegt, wird unter anderem bei Amazon vertrieben. Aber auch österreichische und spanischen Fachhändler haben das Buch bereits in Ihr Portfolio für Fachliteratur aufgenommen. Ebenso platziert das Buch bereits in der Community des Digitalen Nomadentums ( https://digitales-nomadentum.com ). Der Weltbild Verlag hat die Veröffentlichung auch bereits angekündigt. Das Buch ist als Hardcover, Taschenbuch und eBook erhältlich. Die ISBN Nummer des Buches lautet: ISBN-10: 3746957648 / ISBN-13: 978-3746957647 Aktuell kann es vorbestellt werden unter https://www.amazon.de/Dropshipping-Million%C2%BFdank-Mindestlohn-Fabian-Siegler/ dp/3746957648/r Regelmäßig Experten-Tipps rund um das Dropshipping gibt es zudem auf YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJR9DIInIDOdOT24ILsFT1w (Ende) Aussender: EXPERTISE.ROCKS SL Ansprechpartner: Jan Arbter Tel.: +348-81800014 E-Mail: jan@expertise.rocks Website: www.expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180724016

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 09:00 ET (13:00 GMT)