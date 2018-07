=== *** 06:45 DE/Deutsche Bank AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz, 09:30 Presse-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 06:50 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H, Rom *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:30 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q, Madrid 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q, Genf *** 07:30 DE/Linde AG, Ergebnis 1H, München *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), München 07:50 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H, München *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juni *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q, Newbury *** 08:50 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H, Bilbao *** 09:20 DE/Creditshelf AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 101,5 zuvor: 101,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 104,7 zuvor: 105,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,1 zuvor: 98,6 10:00 DE/Ehemaliger katalanischer Ministerpräsident Puigdemont, PK zur "Einschätzung der aktuellen juristischen und politischen Lage", Berlin 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV, Mannheim *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:35 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q, Detroit 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q, London *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: +0,5 Punkte zuvor: +0,6 Punkte *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +6,7% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 ES/Abertis Infraestructuras SA, ao HV mit Entscheidung über Delisting nach erfolgreicher Übernahme durch Hochtief, Madrid 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten 2Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 19:30 US/EU-Kommissionspräsident Juncker, Handelgespräche mit Präsident Trump, Washington *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn ===

