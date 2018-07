Der Autobauer Opel/Vauxhall ist nach fast 20 Jahren zurück in der Gewinnzone - doch es bleibt noch viel zu tun.

Analysten jubeln - Opel sei aus Ruinen auferstanden, titelte etwa Evercore ISI. In der Tat ist Opel unter seinem neuen französischen Eigentümer PSA überraschend schnell in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im ersten Halbjahr betrug das Betriebsergebnis von Opel und seiner britischen Schwestermarke Vauxhall 502 Millionen Euro - allerdings ohne Einmalbelastungen. Der PSA-Konzern steigerte seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 40 Prozent auf 38,6 Milliarden Euro. Auf die erstmals enthaltene Opel-Vauxhall-Sparte entfiel davon ein Anteil von 9,95 Milliarden Euro.

Opel gehört seit August 2017 zum französischen Autobauer PSA (Peugeot, Citroën, DS). Dessen Chef Carlos Tavares hatte der Opel-Geschäftsführung mächtig Druck und Tempo auferlegt und den Managern um CEO Michael Lohscheller schwere Hausaufgaben gestellt. Innerhalb von 100 Tagen sollte er damals einen Sanierungsplan erstellen, der dafür sorgt, dass Opel nach im vergangenen Jahr 18 Jahren mit Verlusten ab 2020 wieder Gewinn macht. Im Jahr 2026 wollte Tavares sechs Prozent Gewinn vom Umsatz als Marge sehen. Schon damals war klar, dass das nicht ohne Einschnitte gehen würde.

Die Einschnitte kamen schneller und brutaler als in den schlimmsten Albträumen mancher Opelaner. Tavares senkte die Fixkosten um 28 Prozent - in manch einer Besprechung sollen sie bei Opel selbst auf die Kekse verzichtet haben. Bluten müssen vor allem die Mitarbeiter. Zwar erreichten Betriebsrat und IG ...

