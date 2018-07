BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat heute gemeinsam mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) den russischen Außenminister Sergej Lawrow und Generalstabschef Waleri Gerassimow in Berlin getroffen. Das gab Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer in einer Mitteilung bekannt. Im Mittelpunkt des Gespräches, das vorige Woche zwischen Merkel und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart worden sei, habe die Lage im Nahen Osten, insbesondere in Syrien, gestanden. Erörtert worden sei auch der Konflikt in der Ostukraine.

July 24, 2018 09:13 ET (13:13 GMT)

