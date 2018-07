Vevey - Der Westschweizer Erdgasversorger Holdigaz hat im Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende März) bei einem stabilen Umsatz weniger verdient als im Vorjahr. Dennoch sollen die Aktionäre in den Genuss einer höheren Dividende kommen, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte.

Den konsolidierten Umsatz beziffert Holdigaz auf 227,5 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer leichten Abnahme von 0,2 Prozent. Zurückzuführen ist dies gemäss dem Unternehmen vorrangig auf eine Tarifsenkung im Gassektor Anfang des Geschäftsjahres.

Höhere Dividende

Das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA verringerte sich auf 59,6 Millionen von 69,6 Millionen im Vorjahr. Der Gewinn schliesslich betrug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...