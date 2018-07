Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von AB Inbev auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Jüngste Daten des Marktforschers Nielsen ließen auf eine positive Entwicklung des US-Biermarktes in den vier Wochen vor Mitte Juni schließen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/tih Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2018-07-24/15:44

ISIN: BE0974293251