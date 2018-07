Hier geht's zum Video

Der amerikanische Leitindex gab gestern nur ganz leicht nach. Er ging am Ende des Tages 0,06 Prozent schwächer aus dem Handel. S&P 500 und Nasdaq 100 verzeichneten hingegen leicht Zugewinne. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.