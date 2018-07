Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für McDonalds von 185 auf 178 US-Dollar gesenkt, die Aktie des Burgerbraters aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Zielsenkung resultiere aus Währungseffekten und möglicherweise nachlassenden Konsumausgaben, schrieb Analystin Karen Holthouse in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt gebe es aber vor den Zahlen für das zweite Quartal für amerikanische Restaurantketten Gründe für Optimismus in Bezug auf die Umsatzentwicklung./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2018-07-24/15:53

ISIN: US5801351017