Milchgenuss trotz Laktoseintoleranz? Mit der a2-Milch ist das möglich. Kaufland führt ab sofort in 230 Filialen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen a2- Milch mit Wohlfühlfaktor.



Die Weidemilch kommt von der Milch-Manufaktur Taubentaler Hof in Kall-Keldenich, aus dem Herzen der Eifel. Der Familienbetrieb bürgt für kontrollierte Qualität ohne Gentechnik. Die pasteurisierte, nicht homogenisierte Milch wird in pfandfreien 1-Liter-Flaschen für 1,79 Euro angeboten und ist gekühlt bis zu 10 Tage haltbar. In Baden-Württemberg ist Kaufland alleiniger, in Nordrhein-Westfalen größter Anbieter dieser Milch.



"Mit dieser a2-Milch bieten wir Verbrauchern mit Laktoseintoleranz eine weitere Alternative", so Boris Frick, Kaufland Einkauf Molkereiprodukte. "Ab September werden wir in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen unser a2-Angebot um Natur- und Fruchtjoghurt erweitern."



Was ist a2-Milch?



Die sogenannte a2-Milch soll für Menschen mit Laktoseintoleranz verträglicher sein. Das liegt an der Aminosäure Kasein, dem wichtigsten Bestandteil des Milcheiweißes. Diese beeinflusst die Verdauung. Die a2-Milch ist eine unveränderte natürliche Vollmilch, die von ausgewählten Fleckviehkühen produziert wird. Die Zusammensetzung der Milch ist unter anderem von der Rinderrasse abhängig. In Neuseeland und Australien ist die a2-Milch bereits weiter verbreitet.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de



