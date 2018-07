Mainz (ots) - Woche 30/18 Mittwoch, 25.07.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.35 Mysterien des Weltalls Wer sind wir wirklich? Mit Morgan Freeman USA 2010



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.20 Mörderjagd Tod einer Familie



10.05 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft



10.50 Täterjagd Der Fall Nathalie Villermet



11.35 Tod in St. Augustine Selbstmord oder Mord?



12.20 Unschuldig hingerichtet Ein rätselhafter Feuertod USA 2010



13.05 ZDFzoom Teuer, unsinnig, patientenfeindlich? Wie die Kassen unser Geld verschwenden Deutschland 2017



13.35 Impfen - nein danke? Deutschland 2014



14.20 plan b: Lockruf aufs Land Wie junge Mediziner wieder Hausarzt werden Deutschland 2018



14.50 ZDFzeit Die Tricks der Gesundheitsbranche Deutschland 2017



15.35 Patienten im Visier Ärzte zocken ab Deutschland 2018



16.20 ZDFzoom Alles für die Tonne Deutschland 2018



16.50 ZDFzeit Obi, Hornbach & Co. Der große Baumarkt-Check Deutschland 2018



17.35 ZDFzeit Die Kaufhof-Story Das Warenhaus im Qualitäts-Check Deutschland 2018



18.20 Die Marketing-Könige: Spielzeug Großbritannien 2013



( weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017



23.10 Rivalen: Pepsi und Coca-Cola Frankreich 2014



23.55 ZDFzeit Wer schlägt McDonald's? Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller Deutschland 2016



0.40 heute journal



1.05 Jung und kriminell Strategien gegen Intensivtäter Deutschland 2017



1.50 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017



2.35 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017



3.20 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017



4.05 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017







