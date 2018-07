Tokyo (ots/PRNewswire) -



Nanto Sapporo Brokerage (https://www.nsbrokerage.com/) zufolge hat der Yen am Montag seinen höchsten Stand gegenüber dem Euro erreicht, nachdem die japanische Zentralbank Pläne über die Drosselung ihrer enormen monetären Anreize bekannt gab.



Kommentare von US-Präsident Donald Trump am Freitag über den schwachen Dollar führten zu einem weiteren Auflösen von Yen-Short-Positionen.



"Schlagzeilen über den Plan der Zentralbank zur Anpassung ihrer geldpolitischen Anreize verursachen die aktuelle große Bewegung beim Yen, doch wenn keine soliden Schritte unternommen werden, dürfte der aktuelle hohe Kurs des Yen wieder sinken", kommentierte Miyazato Eiichi, Chief Financial Officer von Nanto Sapporo Brokerage (https://www.nsbrokerage.com/).



Angesicht des in Kürze geplanten geldpolitischen Treffens gegen Ende Juli hat die Bank von Japan mit einer ungewöhnlich aktiven Diskussion begonnen, die sich auf Änderungen ihrer Zinsziele und die Einkaufsmethoden an der Börse konzentriert.



Der größte Teil der aktuellen Geldpolitik der Bank von Japan, die 2016 angenommen wurde, besteht aus negativen kurzfristigen Zinssätzen, dem Kauf von Aktien durch Exchange Traded Funds (EFTs) und der Beibehaltung der 10-Jahres-Rendite um null Prozent.



Gegenüber dem Euro erholte sich der Yen um ein halbes Prozent auf 130,00, sein höchster Stand seit Juli. Es erfolgte ein ähnlicher Anstieg gegenüber dem Pfund-Sterling auf 145,85 und dem Dollar auf 110,00.



Angesichts von 60.000 Kontrakten in den neuesten wöchentlichen Daten ? fast doppelt so viele Short-Wetten gegen den Yen ? erwarten einige Händler für den Yen in den kommenden Wochen noch mehr Wachstum.



CNBC berichtete am Freitag, dass Präsident Trump sich besorgt gezeigt habe, dass die Federal Reserve in diesem Jahr weitere zwei Mal die Zinssätze erhöhen wird. Er erwähnte auch, dass die gegenwärtige Politik der Federal Reserve und der starke Dollar der Wirtschaft schaden könnten.



