Die Toshiba Memory Corporation, der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen setzte heute in Kitakami in der Präfektur Iwate im Nordosten Japans den Spatenstich für die erste Halbleiterfertigungsanlage (Chipfabrik) namens K1. Nach der Fertigstellung im Herbst 2019 wird die Anlage zu einer der fortschrittlichsten Produktionsstätten der Welt gehören und wird sich auf die Herstellung von 3D-Flash-Speichern spezialisieren.

Toshiba Memory treibt Technologie im Bereich Flash-Speicher weiterhin voran. Das Unternehmen ist jetzt führend bei der Weiterentwicklung des BiCS FLASH, dem firmeneigenen 3D-Flash-Speicher.

Die Nachfrage nach 3D-Flash-Speichern nimmt aufgrund der schnell wachsenden Nachfrage nach Unternehmensservern, Rechenzentren und Smartphones deutlich zu. Toshiba Memory erwartet mittel- und langfristig ein anhaltend starkes Wachstum. Die neue Einrichtung wird zusammen mit dem Betrieb in Yokkaichi einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens leisten.

Die neue Einrichtung wird nicht nur die größte Mikrochip-Fabrik von Toshiba Memory sein, sondern auch die fortschrittlichste. Die Anlage wird über eine Gebäudestruktur verfügen, die bei Erdbeben absorbierend wirkt, und die Umweltbelastung wird durch den Einsatz von modernsten energiesparenden Fertigungsanlagen reduziert. Um die Produktivität weiter zu steigern, wird ein modernes Produktionssystem eingesetzt, das mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitet. Die Entscheidungen über Investitionen in Anlagen, die Produktionskapazität und den Produktionsplan der neuen Chipfabrik werden die Tendenzen am Markt widerspiegeln.

Toshiba Memory geht nach laufenden Gesprächen mit der Western Digital Corporation davon aus, dass die Investitionen des Joint Ventures in die neue Anlage weitergeführt werden.

In Zukunft wird Toshiba Memory weiterhin aktiv Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit fördern; dazu gehören auch zeitgerechte Kapitalanlagen und marktadäquate F&E. Das Unternehmen wird auch zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft in der Präfektur Iwate in Japan beitragen.

Über die Toshiba Memory Corporation

Die Toshiba Memory Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, spezialisiert sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und SSDs. Im April 2017 wurde Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hat, ausgegliedert. Toshiba Memory ist ein Wegbereiter für innovative Speicherlösungen und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. BiCS FLASH, die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie des Unternehmens, prägt die Zukunft des Speichers in High-Density-Anwendungen wie z. B. in leistungsfähigeren Smartphones, PCs, SSDs, Automobil- und Rechenzentren. Erfahren Sie mehr über Toshiba Memory unter https://business.toshiba-memory.com/en-apac/top.html

