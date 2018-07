Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA46500L1013 Isodiol International Inc. 24.07.2018 CA46500L2003 Isodiol International Inc. 25.07.2018 Tausch 10:1

US8679315031 Superconductor Technologies Inc. 24.07.2018 US8679316021 Superconductor Technologies Inc. 25.07.2018 Tausch 10:1

CA13637A1012 Chemesis International Inc. 24.07.2018 CA1635991039 Chemesis International Inc. 25.07.2018 Tausch 2:1