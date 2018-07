NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street präsentiert sich zum Start am Dienstag freundlich. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,5 Prozent auf 25.175 Punkte, der S&P-500 rückt um 0,7 Prozent vor. Der Nasdaq-Composite steigt um 1 Prozent und hat bei 7.929 Punkte ein neues Allzeithoch markiert. Mit den aktuellen Quartalsberichten der US-Unternehmen mehren sich die Anzeichen für eine starke Saison. Am Dienstag sind unter anderem 3M, AT&T, Chubb, Eli Lilly, Harley-Davidson, Kimberly-Clark, Lockheed Martin, United Technologies und Verizon Communications an der Reihe. Außerdem könnten die Markit-Einkaufsmanagerindizes den Anlegern etwas Orientierung geben.

Ein kräftiger Impuls bereits für die asiatischen und europäischen Märkte ging von chinesischen Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft aus. Damit soll die US-Attacke auf den Handel zwischen den beiden Ländern abgefedert werden. Chinas Regierung drängt die Provinzverwaltungen, per Sonderanleihen mehr in Infrastruktur zu investieren. Außerdem werden Unternehmenssteuern auf Forschungausgaben gesenkt und die Unterstützung für kleine Unternehmen ausgeweitet.

Berichtssaison läuft heiß und rund

Überwiegend Erfreuliches hat derweil die Berichtsaison zu bieten. Der Pharmakonzern Eli Lilly ist im zweiten Quartal 2018 operativ vorangekommen und hat auf bereinigter Basis deutlich mehr verdient. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Die Aktie legt um 2,4 Prozent zu. Auch United Technologies hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Die Aktie tendiert aber nach vorbörslichen Aufschlägen nun wenig verändert.

Für die Verizon-Aktie geht es nach Zahlenausweis des Telekomkonzerns um 2,2 Prozent nach oben. Die Zahlen und der Ausblick des Mischkonzerns 3M kommen weniger gut an. Die Aktie fällt um 3,3 Prozent. Auch mit der Aktie des Hygieneartikelherstellers Kimberly-Clark geht es nach einer Verfehlung der Prognosen und einer Gewinnwarnung abwärts - und zwar um 1,7 Prozent.

Lockheed Martin gewinnen nach einem erhöhten Ausblick des Rüstungskonzerns 3,2 Prozent. Harley-Davidson hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen geschlagen. Die Aktie klettert um 1,1 Prozent nach oben. Allerdings wird der Motorradhersteller bei seiner Margenprognose vorsichtiger. Biogen hat überzeugt und beim bereinigten Ergebnis die Prognosen klar übertroffen. Für die Aktie geht es um 4,9 Prozent nach oben.

Ein überzeugender Quartalsausweis hat bereits am Montag nachbörslich die Google-Mutter Alphabet vorgelegt. Umsatz und Gewinn des Unternehmens lagen über den Erwartungen des Marktes. Die Titel steigen um 4,7 Prozent. Steel Dynamics legen um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal Preiserhöhungen durchsetzen, was sich in einer Umsatzsteigerung um 23 Prozent niederschlug. Der Gewinn stieg um mehr als das Doppelte. Whirlpool brechen um 11,5 Prozent ein. Sonderbelastungen im Europageschäft und höhere Kosten zwangen den Hersteller von Haushaltsgeräten zu einer Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr.

Gold wehrt Attacke ab

Aktuell noch wenig Bewegung zeigt sich im Euro-Dollar-Paar. Die Gemeinschaftswährung pendelt weiter um 1,17 Dollar.

Wenig bewegt zeigt sich auch der Ölpreis, tendenziell gestützt von den Spannungen zwischen Iran und den USA. Der Blick richtet sich aber bereits auf die wöchentlichen Lagerbestandsdaten in den USA, die das American Petroleum Institute (API) am Dienstag publizieren wird. Das Barrel der Sorte WTI gewinnt 0,3 Prozent auf 68,07 Dollar, Brent gibt dagegen 0,3 Prozent ab auf 72,86 Dollar.

Gold legt leicht zu und wehrt damit die Attacke auf die 1.220er Marke ab. Bei der Commerzbank heißt es, Gold-ETF hätten am Montag die stärksten Tageszuflüsse seit vielen Wochen verzeichnet, insgesamt 5,4 Tonnen. Ob dies nachhaltig sei, werde sich jedoch erst in den nächsten Tagen zeigen. Die Feinunze steht mit 1.228 Dollar deutlich über dem Tagestief von 1.218,40 Dollar. In Euro gerechnet fiel sie am Morgen zeitweise auf 1.043,35 Euro, so billig war sie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Aktuell steht sie wieder bei knapp 1.049 Euro.

Anleihen stehen im Schatten des Aktienmarkts. Nach ihrem kräftigen Einbruch am Vortag geht es für die Notierungen nochmals leicht abwärts. Im Gegenzug steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt steigen auf 2,97 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.175,19 0,52 130,90 1,84 S&P-500 2.825,96 0,68 18,98 5,70 Nasdaq-Comp. 7.923,50 1,04 81,63 14,78 Nasdaq-100 7.466,89 1,29 95,11 16,74 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,64 1,3 2,63 143,9 5 Jahre 2,83 0,7 2,82 90,6 7 Jahre 2,92 1,1 2,91 67,1 10 Jahre 2,97 0,8 2,96 52,1 30 Jahre 3,10 0,8 3,09 3,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:59 % YTD EUR/USD 1,1697 +0,06% 1,1685 1,1702 -2,7% EUR/JPY 129,99 -0,10% 129,98 130,32 -3,9% EUR/CHF 1,1627 +0,18% 1,1608 1,1613 -0,7% EUR/GBP 0,8910 -0,14% 0,8922 0,8927 +0,2% USD/JPY 111,13 -0,16% 111,39 111,36 -1,3% GBP/USD 1,3127 +0,21% 1,3080 1,3107 -2,9% Bitcoin BTC/USD 8.183,19 +5,7% 7.957,59 7.739,58 -40,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,07 70,46 +0,3% 0,18 +18,6% Brent/ICE 72,86 73,06 -0,3% -0,20 +12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,57 1.224,50 +0,3% +3,07 -5,8% Silber (Spot) 15,52 15,40 +0,8% +0,13 -8,4% Platin (Spot) 845,05 833,50 +1,4% +11,55 -9,1% Kupfer-Future 2,80 2,74 +2,2% +0,06 -16,0% ===

