NEW YORK (IT-Times) - Der US-Telekommunikationsnetzbetreiber Verizon Communications Inc. hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018 veröffentlicht und Wachstum gemeldet. Der Umsatz von Verizon Communications Inc. wuchs im zweiten Quartal 2018 um 5,4 Prozent auf knapp 32,2 Mrd....

Den vollständigen Artikel lesen ...