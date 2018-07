Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet nach Zahlen von 1360 auf 1450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei ähnlich positiv verlaufen wie das erste und so habe der Google-Mutterkonzern ein starkes erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurstreiber für das zweite Halbjahr und darüber hinaus stünden bei der Aktie regelrecht Schlange./tih/ck Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0117 2018-07-24/16:41

ISIN: US02079K3059