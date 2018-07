Mainz (ots) -



Die Doku-Reihe "Tag der Entscheidung" nimmt die Geschichte der Machthaber im Zweiten Weltkrieg in den Blick und erinnert an wegweisende Tage für Hitler, Stalin, Churchill, de Gaulle und Roosevelt. ZDFinfo sendet am Donnerstag, 26. Juli 2018, 20.15 Uhr, die zwei "Tag der Entscheidung"-Folgen über "Hitlers Krieg im Osten" und "Stalins Griff nach Europa". Drei weitere Folgen sind am Freitag, 27. Juli 2018, ab 20.15 Uhr in ZDFinfo zu sehen.



Am 22. Juni 1941 begann der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Die Doku "Hitlers Krieg im Osten" schildert den "Tag der Entscheidung", an dem Hitler den Zweiten Weltkrieg verlor. Sein Traum von der Weltherrschaft der Nationalsozialisten führte zur Zerstörung Deutschlands, das in den qualmenden Ruinen von Berlin bedingungslos kapitulierte. "Stalins Griff nach Europa" steht gleich im Anschluss ab 21.00 Uhr auf dem ZDFinfo-Programm - der "Tag der Entscheidung" ist in diesem Fall der 4. Februar 1945. Der Film zeigt, wie Stalin in Jalta den Zweiten Weltkrieg gewann. Ziel der Konferenz von Jalta: die Aufteilung Europas. In dieser weltpolitischen Poker-Partie hatte Stalin ein Ass im Ärmel: die Rote Armee, die nicht mehr weit von Berlin entfernt steht. Ihm standen der britische Premierminister Winston Churchill und der US-amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt gegenüber.



Am Freitag, 27. Juli 2018, 20.15 Uhr, ist in ZDFinfo "Tag der Entscheidung: Churchill und Dünkirchen" zu sehen. Am 28. Mai 1940 hätte England beinahe den Kampf aufgegeben und sich für Verhandlungen mit Nazi-Deutschland entschieden. Doch Winston Churchill konnte das Ruder herumreißen: Während die Royal Navy die englischen Truppen unter heftigem deutschen Feuer evakuierte, kämpfte Churchill einen anderen Kampf - einen Kampf gegen seine eigenen Minister Neville Chamberlain, Verfechter der Appeasement-Politik, und Außenminister Lord Halifax.



Gleich im Anschluss geht es um 21.00 Uhr um "De Gaulle und das 'Freie Frankreich'". Am 16. Juni 1940 brach Charles de Gaulle mit der neuen französischen Regierung - er akzeptierte die Kapitulation Frankreichs nicht und kämpfte für ein freies Vaterland. Mit seiner Radio-Ansprache aus dem Londoner Exil begann für den damals noch weitgehend unbekannten General der politische Weg, der ihn zu einer der bekanntesten Figuren in der Geschichte des 20. Jahrhunderts machte.



Am Freitag, 27. Juli 2018, 23.15 Uhr, blickt ZDFinfo in "Tag der Entscheidung" auf "Roosevelt und Pearl Harbor". Am 8. Dezember 1941 informierte Präsident Franklin D. Roosevelt die Kongressabgeordneten über eine der schlimmsten militärischen Niederlagen in der amerikanischen Geschichte - Pearl Harbor. Roosevelt kündigte dabei schon den Sieg über das kaiserliche Japan, das faschistische Italien und Nazi-Deutschland an.



