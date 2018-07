Der Bitcoin feiert ein Comeback. Am Dienstag überstieg die größte Kryptowährung die 8.000-Dollar-Schwelle. Endet damit ein halbes Jahr des Abschwungs?

Die weltgrößte Kryptowährung ist im Aufwärtstrend: Am Dienstagvormittag überstieg der Bitcoin laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap auf zahlreichen Börsen die Schwelle von 8.000 Dollar. Am Mittag lag der Kurs demnach rund 6,5 Prozent im Plus bei 8.189 Dollar und damit so hoch wie seit Mai nicht mehr.

Auch die meisten anderen großen Digitalwährungen legten zu, wenn auch nicht ganz so stark wie der Platzhirsch. Ethereum notierte 1,8 Prozent im Plus, Ripple 0,2 Prozent, Litecoin 2,8 Prozent.

Viele Anleger von Bitcoin und Co. atmen auf - und hoffen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Im vergangenen halben Jahr mussten sie starke Nerven haben: Seit Anfang Mai hat der Bitcoin kontinuierlich an Wert verloren. Von knapp 10.000 Dollar war der Kurs bis Juni auf unter 6.000 Dollar abgerutscht.

Zwar liegt das im Dezember 2017 erreichte Rekordhoch von rund 20.000 Dollar auch nach der jetzigen Erholung noch weit entfernt. Auf Jahressicht konnten Anleger ihr Investment nun aber mehr als verdreifachen. Und ein baldiger erneuter Absturz ist laut Beobachtern wenig wahrscheinlich.

Der Leiter des Blockchain Center der Frankfurt School of Finance and Management, Philipp Sandner, glaubt, dass die Krypto-Assets langsam den Boden der Kursentwicklung durchschritten haben. "Es gab zahlreiche Rückschläge wie Hackerangriffe oder auch Regulierungsmaßnahmen. Aber zunehmend deuten sich mehr und mehr positive Signale an", erklärt er gegenüber dem Handelsblatt.

Diese könnten einen weiteren Höhenflug einleiten. Der Markt scheine "wie ausgewechselt", schreibt Analyst Timo Emden von Emden Research. Demnach finden Negativschlagzeilen um Bitcoin und Co. derzeit wenig Gehör. "Der Optimismus kehrt durch eine Kette an positiven Nachrichten allmählich zurück."

Wie alle Asset-Klassen wird auch der Markt für Kryptowährungen von zwei Faktoren beeinflusst: kurzfristigen Nachrichten und langfristigen Trends. Aus beiden Richtungen kommen derzeit fast nur stützende Signale.

Kurzfristige Nachrichten

Entspannung gibt es an der Regulierungsfront: Am Wochenende hatten die Finanzminister und Notenbank-Chefs der G20-Staaten bei ihrem Treffen in Buenos Aires auch über die Rolle von Bitcoin und Co. diskutiert. Beobachter hatten Sorge, ...

