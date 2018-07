Überwiegend gute Unternehmenszahlen haben die jüngste Lethargie an der Wall Street schlagartig beendet. Insbesondere erfreuliche Resultate des Google-Mutterkonzerns Alphabet sorgten für Jubelstimmung, so dass die wichtigsten Technologiewerte-Indizes am Dienstag deutlich anzogen und auf Rekordhöhen kletterten.

Auch die Standardaktien zogen kräftig an: So stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,86 Prozent auf 25 258,80 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,79 Prozent auf 2829,13 Punkte nach oben. Mit Blick auf die Technologieindizes gewannen der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite jeweils rund 1 Prozent./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0216 2018-07-24/16:46