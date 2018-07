Frankfurt am Main (ots) - Hampleton Partners, ein international tätiges, auf den Technologiesektor spezialisiertes M&A- und Corporate Finance-Beratungsunternehmen hat die deutsche VI-grade GmbH, einen führenden Anbieter von schlüsselfertigen Best-in-Class Lösungen für die Simulation auf Systemebene, bei der Übernahme durch die britische Spectris Plc. beraten. Dies ist die dritte Automotive-Tech-Transaktion, die Hampleton Partners in den letzten 12 Monaten abgeschlossen hat. Das Projekt wurde seitens Hampleton von David Riemenschneider und Anton Røthe geleitet.



"Hampleton hat uns geholfen, einen großartigen Partner zu finden, dessen Ruf, Erfahrung und Produktportfolio es VI-grade ermöglichen wird, seine globalen Wachstumsziele zu erreichen und weiterhin komplette Simulationen auf Systemebene an Kunden weltweit zu liefern", sagt Jürgen Fett, Mitbegründer und CEO von VI-grade. "Wir sind sehr erfreut, dem Spectris-Team beizutreten, gemeinsam die Verantwortung zu übernehmen und die Zusammenarbeit zwischen Simulation, Instrumentation und Testumfeld anzustoßen." Spectris plc ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Prozesstechnik und elektronische Steuerungen international tätig ist. Die Transaktion bietet Spectris beste Möglichkeiten, seinen aktuellen und neuen Kunden eine komplette schlüsselfertige Simulationslösung einschließlich Hardware, Software und Dienstleistungen anzubieten.



David Riemenschneider, Direktor von Hampleton und ein erfahrener Automotive-Veteran, der mehr als drei Jahrzehnte lang in der Automobilindustrie gearbeitet und Deals abgeschlossen hat: "Wir freuen uns sehr, den bestmöglichen Partner für VI-grade gefunden zu haben, der das Unternehmen weiter ausbauen wird. Es war eine große Freude, das Führungsteam der VI-grade zu beraten, dessen große Motivation, Hartnäckigkeit, Talent und Erfahrung in der Fahrzeugsimulation es ihnen ermöglicht hat, eine marktführende Simulationslösung zu entwickeln."



Und Riemenschneider weiter: "Wir sind stolz darauf, bei dieser Transaktion beraten und den Partner gefunden zu haben, der nahtlos in das Team passt, aber auch den Aktionären den besten Wert bietet. Ich freue mich auf das zukünftige weitere Wachstum der VI-grade."



Hampleton Partners Principal Partner und Gründer Miro Parizek kommentiert: "Der erfolgreiche Verkauf von VI-grade an Spectris durch unser erfahrenes Industrieteam zeigt, dass strategisches und tiefgehendes Verständnis der Automobilindustrie, der Technologie und der Finanzmärkte zu bahnbrechenden Transaktionen führt."



