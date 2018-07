Die Zwischenbilanz von Google ermuntert Anleger zum Aktienkauf. Auch die anderen Zwischenberichte nimmt man auf dem Parkett positiv auf.

Die laufende Bilanzsaison hat am Dienstag auch die Anleger in New York in Kauflaune versetzt. Der Dow Jones legte ein halbes Prozent zu auf 25.183 Punkte und der breitere S&P 500 rückte 0,7 Prozent vor auf 2826 Punkte. Den führenden Technologiewerten, gesammelt im Nasdaq 100, gelang mit einem Plus von 1,3 Prozent und einem Stand von 7471 Zählern ein neues Rekordhoch.

Auch der Nasdaq Composite, der alle an der Technologiebörse gelisteten Titel abbildet, erreichte mit 7928 Punkten ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...