DGAP-Media / 2018-07-24 / 16:31 *Aus Novavisions wird Bloxolid AG: Übernahme der Bloxolid GmbH am 18. Juli 2018 erfolgreich beschlossen.* *Rotkreuz, 24. Juli 2018 -* *Bei der Generalversammlung am vergangenen Mittwoch wurde die Zusammenlegung der Bloxolid GmbH mit der Novavisions AG zur neuen Bloxolid AG beschlossen. Der bisherige Verwaltungsrat wird mit Dr. Cord H. Burchard sowie Clemens Schuerhoff erweitert. Am 23. August 2018 findet die Veranstaltung zur Premiere des ersten Bloxolid Produkts ARG3NTUM statt.* Wie Mitte Mai 2018 von der Novavisions AG angekündigt, ist am 18. Juli 2018 bei der Generalversammlung der offizielle Beschluss zur Übernahme der Bloxolid GmbH erfolgt. Dafür wurden 58.000.000 neue Aktien geschaffen. Neben der Verlängerung der Verwaltungsratsämter von Adrian Knapp und Markus Bernhard wurde die Aufnahme von Dr. Cord H. Burchard, CEO der Bloxolid GmbH, als Verwaltungsratspräsident sowie Clemens Schuerhoff, Vorstand der Kommalpha AG, beschlossen. Für Details zur Entwicklung und weiteren Planung von Bloxolid sowie dem ersten Produkt ARG3NTUM findet am 23. August 2018 eine gesonderte Veranstaltung in Isernhagen bei Hannover statt. Hier feiert die vollständig mit Silber hinterlegte Kryptowährung ARG3NTUM ihre Premiere - als Höhepunkt findet die erste Transaktion von ARG3NTUM auf der Stellar Blockchain statt. Interessenten haben über den folgenden Link die Möglichkeit, sich für das Event zu registrieren: https://www.eventbrite.com/e/arg3ntum-premiere-powered-by-bloxolid-registrie rung-47414688610?aff=pm [1] *Über Bloxolid GmbH* Die Bloxolid GmbH verfolgt die Mission, reale Werte wie Edelmetalle mit innovativer Blockchain-Technologie zu verbinden und damit eine neue Klasse sicherer und stabiler Vermögenswerte zu schaffen. Das Start-up wurde im Dezember 2017 gegründet und entwickelt aktuell das erste Produkt namens ARG3NTUM: Die erste vollständig durch physisches Silber hinterlegte Krypto-Währung - made in Germany. Das Angebot von Bloxolid begründet mit klaren Vorteilen einen neuen Standard für den zeitgemäßen Handel realer Werte. Durch günstige Konditionen, einfache Abwicklung und hohe Transparenz will es den Edelmetall-Handel revolutionieren und sich als sichere Investment-Möglichkeit am Krypto-Markt etablieren. *Kontakt für Presseanfragen:* Lienhardt Meyer Bloxolid GmbH Isernhagener Straße 1 30961 Isernhagen/Hannover Lienhardt.Meyer@bloxolid.com www.bloxolid.com [2] Claudia Schumacher Bloxolid AG Grundstraße 12 CH-6343 Rotkreuz Claudia.Schumacher@bloxolid.com www.bloxolid.com [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Novavisions AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-07-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 707499 2018-07-24 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=61047a116486185c1c36822795a0051d&application_id=707499&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c1daf331570ebc3b09a5c3a53aa34ef0&application_id=707499&site_id=vwd&application_name=news

