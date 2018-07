München/London (www.anleihencheck.de) - AURELIUS übernimmt Ideal Shopping Direct - AnleihenewsDie AURELIUS Alpha Limited, eine Tochtergesellschaft der europaweit tätigen AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4), gibt die Übernahme von Ideal Shopping Direct, einem in Großbritannien führenden Multikanal Home Shopping Anbieter, von Blackstone bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...