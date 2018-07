Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit der anhaltenden Zick-Zack-Bewegung der europäischen Märkte zögern Anleger bezüglich größerer Positionierungen, es bleibt aber bei einem leichten Käuferüberhang, wie die Händler melden, so die Deutsche Börse AG.Nach dem Anstieg des DAX auf 12.765 Punkte am Mittwoch vergangener Woche habe der Index zwischenzeitlich nachgegeben. Am Dienstagmorgen notiere er - getrieben von positiven Quartalszahlen - wieder bei 12.727 Zählern. ...

