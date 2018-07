Pressemitteilung der SAF-HOLLAND S.A.:

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat die Mehrheit an dem in Aylesham, Großbritannien ansässigen Telematik- und Connectivity-Spezialisten Axscend Ltd. übernommen. Der Kaufvertrag wurde am heutigen Tage unterzeichnet. SAF-HOLLAND verstärkt damit sein Knowhow im Software- und Programmierungsbereich und baut das Technologieportfolio für digitale Traileranwendungen aus.

SAF-HOLLAND übernimmt mit Wirkung zum 24. Juli 2018 69,99 % der Anteile am Logistikdienstleister Axscend Ltd. für einen Kaufpreis im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, mit einer Option auf den Erwerb der noch ausstehenden Anteile im Jahr 2022. Axscend beschäftigt aktuell 10 Spezialisten im Bereich Engineering, Hard- und Softwareentwicklung. Das Unternehmen konzentriert sich mit seinem Produkt Trailer Master Connect auf die Digitalisierung des Trailer-Managements. Geschäftsführer und Chief Technology Officer von Axscend bleiben am Unternehmen beteiligt und führen ...

