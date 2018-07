Deutschlands größter Autovermieter macht im zweiten Quartal viel Geld im Ausland. Und das umsatzstarke Urlaubsgeschäft steht Sixt noch bevor.

Bei Sixt brummt das Auto-Vermietgeschäft im In- und Ausland. Der Gewinn vor Steuern verbesserte sich im zweiten Quartal um ein Viertel auf rund 82 Millionen Euro, wie Deutschlands größter Autovermieter am Dienstag in Pullach bei München mitteilte. Der operative Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 641 Millionen Euro. ...

