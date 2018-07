Osnabrück (ots) - DIHK befürchtet weltweite Rezession durch Handelsstreit



Außenwirtschaftschef Treier: Protektionismus hemmt Welthandel - BDA-Präsident für transatlantisches Freihandelsabkommen



Osnabrück. Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK) hat vor dem Gespräch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump vor einer "Eskalation" des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie der EU dringend gewarnt. "Es besteht die Gefahr, dass die Weltwirtschaft schon nächstes Jahr in eine Rezession abkippt", sagte Außenwirtschaftschef Volker Treier der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Der zunehmende Protektionismus hemme bereits seit einer Weile die Dynamik im Welthandel. "Sollten die US-Autozölle wirklich kommen und Trump gleichzeitig seine Drohungen wahrmachen, Zölle auf den gesamten Import aus China zu verhängen, dann ist der gesamte Welthandel in Gefahr", warnte Treier. Ein weltweiter Abschwung habe gravierende Auswirkungen auf Deutschland. "Ein Viertel der Jobs hängen hierzulande am Außenhandel", hob der Außenwirtschafts-Experte hervor.



Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hält das bevorstehende Treffen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump für eine "wichtige Chance", um die transatlantischen Beziehungen wieder in die richtige Bahn zu lenken. "Die gefährliche Spirale des Protektionismus muss durchbrochen werden. Es führt zu Verlierern auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte Kramer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Eine Lösung im aktuellen Handelskonflikt zwischen der EU und den USA sieht der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in einem transatlantischen Freihandelsabkommen, "das Zölle und andere Handelshemmnisse gleichermaßen abbauen sollte": "Die EU ist ein starker und selbstbewusster Wirtschaftsraum", unterstrich Kramer. Es sei daher folgerichtig, wenn die EU mit anderen Staaten in den nächsten Jahren umfassende Freihandelsabkommen abschließen würde.



