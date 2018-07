Baden-Baden (ots) - Samstag, 11. August 2018 (Woche 33)/24.07.2018



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten



Wer sich in Küche und Garten auskennt, ist heute klar im Vorteil: Bei "Stadt - Land - Quiz" dreht sich dieses Mal alles um Obst, Gemüse und viele andere Dinge, die man auf dem Wochenmarkt kaufen kann. Moderator Jens Hübschen hat die Märkte in Westerburg im Westerwald und in Rottenburg am Neckar mit allerlei bunten Fragen im Gepäck besucht. Dort testet er ganz spontan das Wissen der Menschen vor und hinter den Marktständen. Wo kann man Äpfel wirklich von Birnen unterscheiden? Wer kann alte Obst-Mythen aufdecken und Gemüse am Geschmack erkennen? Und das Wichtigste: Wer wird das Städte-Duell für sich entscheiden - Westerburg oder Rottenburg? Denn eine Stadt muss am Ende in den sauren Apfel des Verlierens beißen ...



Samstag, 18. August 2018 (Woche 34)/24.07.2018



11.45 h und 13.15 h: Geänderte Beiträge beachten (urspr. 25.8.), "Die Landärztin" ist auf 25.8. verschoben, "Salto Vitale" entfällt.



11.45 (VPS 11.44) Der Seerosenteich Spielfilm Deutschland 2002 Erstsendung: 06.02.2003 in Das Erste Autor: Gabriela Sperl, Johannes Fabrick



Rollen und Darsteller:



Isabelle Corthen____Natalia Wörner Jon____Tim Bergmann Puppe Mandel____Hannelore Elsner Carl Trakenberg____Dietrich Hollinderbäumer Vivien Trakenberg____Anja Kling Peter Ansaldi____Kai Scheve Gretel Burmönken____Antje Hagen Remo Winter____Christopher Buchholz Helen____Geno Lechner Ida____Gudrun Gabriel Erich____Peter Fitz Isabelle (als Kind)____Daria Bieniek Jon (als Kind)____Cenk Celik Vivien Trakenberg (als Kind)____Julia Ferch und andere Drehbuch: Gabriela Sperl, Johannes Fabrick, nach Christian Pfannenschmidts gleichnamigem Roman Kamera: Holly Fink Musik: Annette Focks Folge 1/2



13.15 (VPS 13.14) Der Seerosenteich Spielfilm Deutschland 2002 Erstsendung: 07.02.2003 in Das Erste Autor: Gabriela Sperl, Johannes Fabrick



Rollen und Darsteller:



Samstag, 25. August 2018 (Woche 35)/24.07.2018



Von 11.45 h bis 16.15 h geänderten Programmablauf beachten!



11.45 (VPS 11.44) Die Landärztin - Entscheidung des Herzens Spielfilm Deutschland/Österreich 2012 Erstsendung: 14.06.2013 in Das Erste Autor: Mathias Klaschka



Rollen und Darsteller:



Johanna Lohmann____Christine Neubauer Marie Senholzer____Johanna von Koczian Fritz Senholzer____Siegfried Rauch Leo Bergmeier____August Schmölzer Daniel Winterberg____Sven Martinek Verena Straußberger____Judith Richter Jakob Richter____Jan Sosniok Dominik Engel____Markus Knüfken Bastian Winterberg____Simon Jung Dr. Althaus____Lukas Lobis Wirtin Liesl____Margit Holzhaider Carolin Schäfer____Monica Reyes Franz Schäfer____Hannes Gruber Gundula Schönbach____Nicole Beutler und andere Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Otto M. Schwarz



13.15 (VPS 14.45) MARKTCHECK checkt ... Bosch und Trigema (WH von DI) Erstsendung: 21.08.2018 in SWR/SR



13.58 BW+RP: Sport extra: 3. Liga live



1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC



14.00 SR: Land & Lecker (WH von SA) Ein Hof voller Ziegen Erstsendung: 09.03.2013 in WDR



14.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)



15.00 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)



15.30 (VPS 15.29) SR: SAARTHEMA Zwei Grad mehr (WH von DO) Das Saarland und der Klimawandel



16.00 BW+RP: Eisenbahn-Romantik



Von Irkutsk zum Baikalsee Erstsendung: 20.01.2018 in SWR



16.15 Die großen Seebäder: Hua Hin - Thailand Erstsendung: 18.07.2012 in arte



Montag, 27. August 2018 (Woche 35)/24.07.2018



14.30 h: doch keine WH von Samstag!



14.30 Mit dem Zug durch Bolivien



Erstsendung: 27.07.2015 in arte



Dienstag, 28. August 2018 (Woche 35)/24.07.2018



22.25 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm Erstsendung: 05.01.2016 in SWR/SR



Neben der Schreinerei ist eine neue Nachbarin eingezogen - blond, Ende dreißig, lange Beine. Jean ist sofort elektrisiert. Vanessa kann nicht verhindern, dass er sein Glück bei der jungen Frau versucht.



Jean hat sich zur Jagdprüfung angemeldet. Die höheren Kreise von Heimelsheim gehen zur Jagd und er möchte dazu gehören. Sehr zum Missvergnügen von Vanessa, denn Jeans Jagdfieber bringt ihr Büro völlig durcheinander.



Gast der Sendung ist Alain Frei. Der junge Schweizer erzählt von seinen Abnabelungsproblemen: Mutter und Vater lassen ihn nicht los, sogar die Oma gibt keine Ruhe.



