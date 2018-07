Die Aktien von US-Unternehmen aus der Landmaschinen-Branche haben am Dienstag angezogen. So stiegen Titan International um rund 1 und Agco um knapp 2 Prozent. Für die Papiere von Deere & Co ging es sogar um mehr als 4 Prozent nach oben.

Börsianer begründeten dies mit einem Medienbericht, wonach der US-Präsident plane, die Farmer mit Milliardenbeträgen zu unterstützen. Damit wolle Donald Trump Sorgen mit Blick auf die internationalen Handelsauseinandersetzungen zerstreuen./la/he

ISIN US2441991054 US0010841023

AXC0233 2018-07-24/18:01