Offenlegung von Beteiligungen

Zürich, 24. Juli 2018 - Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) gibt bekannt, dass laut einer am 23. Juli 2018 erhaltenen Meldung Martin Bisang, 8700 Küsnacht, Schweiz, seinen Aktienanteil an Gurit Inhaberaktien erhöht hat und nun seit einem Erwerb am 23. Juli 2018 über die Whale Holding AG und die Whale Ventures AG, Zug insgesamt 66,000 Gurit Inhaberaktien und 10% der Stimmrechte in Gurit Holding AG hält.

Über Gurit:

Die Unternehmen der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GUR), sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, zugehörigen Technologien und die Herstellung von Werkzeugen und fertigen Bauteilen spezialisiert. Das umfassende Materialsortiment beinhaltet faserverstärkte Kunststoffe (Prepregs) sowie Strukturkernmaterialien, Gel Coats, Klebstoffe, Harze und Verbrauchsmaterialien. Gurit beliefert weltweit Wachstumsmärkte mit Composite-Materialien einerseits und Bauformen, Engineering-Leistungen und fertigen Bauteilen anderseits. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien, den Niederlanden, Grossbritannien, Polen, Kanada, den USA, Ecuador, Neuseeland, Indien und China. Weitere Informationen finden Sie unter www.gurit.com.

Gurit Group Communications

Tanja Moehler

T +41 44 316 15 55

tanja.moehler@gurit.com

www.gurit.com (http://www.gurit.com/)

Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Forward-looking statements:

To the extent that this announcement contains forward-looking statements, such statements are based on assumptions, planning and forecasts at the time of publication of this announcement. Forward-looking statements always involve uncertainties. Business and economic risks and developments, the conduct of competitors, political decisions and other factors may cause the actual results to be materially different from the assumptions, planning and forecasts at the time of publication of this announcement. Therefore, Gurit Holding AG does not assume any responsibility relating to forward-looking statements contained in this announcement.