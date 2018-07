Da die Kryptowährung Bitcoin in den letzten Tagen wieder einen kräftigen Aufschwung erfährt, geht es auch für die Aktie der Bitcoin Group, die mit der Bitcoin Deutschland AG Deutschlands einzigen zugelassenen Handelsplatz für Bitcoins betreibt, kräftig nach oben. Der Bitcoin selbst konnte nun auch die 8.000-US-Dollar-Marke durchbrechen und damit ein weiteres Kaufsignal generieren. Die Aktie der Bitcoin Group startete infolgedessen per Aufwärts-Gap in den heutigen Handel und legt zeitweise rund ... (Alexander Hirschler)

