FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Vorlagen aus China, starke Zahlen von Peugeot und ein unerwartet hoher deutscher Konjunkturindikator haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag Auftrieb gegeben. Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 12.689 Punkte, und in der zweiten Reihe ging es ebenfalls deutlich nach oben. Der deutsche Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist im Juli überraschend stark gestiegen. Im Unternehmensbereich verläuft die Berichtssaison überwiegend positiv, in Paris stiegen Peugeot nach unerwartet guten Geschäftszahlen um 15 Prozent.

Besonders positiv überrascht hat die neue Peugeot-Tochter Opel mit einem operativen Gewinn von gut einer halben Milliarde Euro: "Opel erhebt sich aus der Asche", so die Analysten von Evercore. Im Windschatten bewegten sich auch die deutschen Autoaktien auf der Überholspur: So stiegen VW um 2,8 Prozent, Daimler um 2,5 Prozent und BMW um 2 Prozent.

Gestützt wurde die Stimmung auch von Plänen Chinas für neue Infrastrukturprogramme. Im DAX profitierten davon neben VW auch BASF und Siemens. BASF gewannen 2,1 Prozent und Siemens 1,2 Prozent. Gesucht waren auch Commerzbank, die nach guten Zahlen der UBS 3,4 Prozent zulegten.

200-Tage-Linie weiter Hürde

Allerdings schloss der DAX auch unter dem Tageshoch von 12.755 Punkten. Zu diesem stand er nur noch knapp unter der 200-Tagelinie bei 12.772 Punkten. Ein dynamisches und nachhaltiges Überwinden könnte die technische Lage im DAX wieder verbessern, hieß es am Markt. Andererseits bleibe der Markt schwankungsanfällig, vor allem auch wegen des Handelsstreits, der für die Gewinnmitnahmen im späten Geschäft verantwortlich gemacht wurde.

Vernachlässigt wurden am Dienstag die zuvor stabilen defensiven Titel wie RWE und Eon oder Deutsche Telekom, die nun unter Umschichtungen litten und etwas nachgaben.

Im SDAX stiegen Sixt mit ihrem Zahlenwerk um 1,1 Prozent. Besonders das Geschäft mit Autovermietungen hat sich stark entwickelt. Im MDAX legten Hochtief nach gemischten Zahlen um 0,6 Prozent zu. K+S gewannen mit den US-Agrarhilfen knapp 3 Prozent. US-Präsident Donald Trump will die über Gegenzölle geschädigte US-Landwirtschaft mit 12 Milliarden Dollar unterstützen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 92,5 (Vortag: 67,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,47 (Vortag: 2,45) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und 5 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.689,39 +1,12% -1,77% DAX-Future 12.682,00 +1,14% -2,59% XDAX 12.692,62 +0,90% -1,31% MDAX 26.734,34 +0,78% +2,04% TecDAX 2.905,54 +0,67% +14,89% SDAX 12.259,71 +0,22% +3,14% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,22 24 ===

July 24, 2018 11:48 ET (15:48 GMT)

