Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit einem klaren Plus aus dem Handel gegangen. Der SMI arbeitete sich nach einem noch etwas zögerlichen Beginn zunächst an die 9'000-Punkte Marke heran und konnte sie im späten Handel dann mit Rückenwind von der Wall Street deutlicher überwinden. Nach der Verschnaufpause vom Montag hat der Leitindex damit an die starke Performance der beiden Vorwochen angeknüpft. Der Bankensektor wurde von guten Zahlen der UBS gestützt.

Der Ausblick auf eine Lockerung der Geldpolitik in China habe das Sentiment gestärkt, hiess es im Handel. Die Regierung in Peking will die Exportwirtschaft im Kampf gegen die US-Strafzölle stützen. Weiterhin gelte die Aufmerksamkeit aber auch dem internationalen Handelsstreit. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wird am Mittwoch in Washington erwartet. Im Vorfeld des Besuchs sagte er, dass er ohne konkretes Angebot kommen werde, sondern die Spannungen "entdramatisieren" wolle. Die Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone waren am Morgen etwas unter den Erwartungen ausgefallen. In den USA lag der Fokus auf Unternehmenszahlen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,51 Prozent höher auf 9'005,58 Punkten. Der 30 Aktien umfassende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...